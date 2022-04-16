Рыбакина принесла Казахстану победу над Германией в Кубке Билли Джин Кинг

Во второй игровой день состоялась одиночная встреча между Еленой Рыбакиной и экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. В трехсетовом матче победу одержала казахстанская теннисистка. Итоговый счет — 4:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась больше двух часов.

За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из семи. Таким образом, команда Казахстана досрочно победила Германию (3:0) и вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.