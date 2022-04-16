Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Ростов
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Лорьян
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
16:15
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
18:05
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:30
Хоффенхайм
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
18:30
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Химки
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Сельта
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
Флорида
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Коламбус
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
РБ Лейпциг
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Аризона
91
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Нью-Джерси
Б
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Каролина
74
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Сан-Хосе
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Филадельфия
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Вашингтон
48
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Торонто
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Виннипег
74
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия
Баффало
Хоккей. НХЛ
16.04
Эдмонтон
Вегас
40
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
16 апреля, источник: Nur.kz

Рыбакина принесла Казахстану победу над Германией в Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису досрочно победила команду Германии (3:0) в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ.

Наверх
Источник: AFP 2022

Во второй игровой день состоялась одиночная встреча между Еленой Рыбакиной и экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. В трехсетовом матче победу одержала казахстанская теннисистка. Итоговый счет — 4:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась больше двух часов.

За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из семи. Таким образом, команда Казахстана досрочно победила Германию (3:0) и вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что в первый игровой день Юлия Путинцева обыграла Анжелику Кербер, а Елена Рыбакина взяла верх над Лаурой Зигемунд.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь