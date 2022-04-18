Организаторы Уимблдона высказались о возможности участия россиян в турнире

Ллойд заявил, что теннисные руководящие органы и правительство Великобритании ведут переговоры по поводу участия российских и белорусских спортсменов в турнире. «Мы следим за общественными настроениями. Мы стараемся понять, как летние турниры в Великобритании должны быть организованы в этом году», — подчеркнул он.

5 апреля газета The Telegraph сообщала, что организаторы Уимблдона захотели отстранить Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия в турнире в 2022 году. Отмечалось, что организатор может принимать решения без участия Министерства спорта Великобритании.