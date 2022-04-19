Белоруска Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире в Штутгарте

В матче ⅛ финала белоруска и испанская теннисистка Паула Бадоса менее чем за полтора часа обыграли в двух сетах австралийско-тунисский дуэт Эллен Перес / Унс Джабир — 7:5, 7:5. В одиночном разряде Арина Соболенко, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет победительница поединка 1/16 финала между немкой Юли Нимайер (108-й номер рейтинга WTA) и представительницей Канады Бьянкой Андрееску (121).
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (50) сегодня начнет выступление на турнире WTA-250 в Стамбуле с призовым фондом $251 тыс. В 1/16 финала ее соперницей будет румынка Сорана Кырстя (24). В случае успеха белоруска встретится с победительницей игры между нидерландской теннисисткой Аранчей Рус (74) и турчанкой Ипек Оз (219). В стартовой встрече парного разряда белоруска Лидия Морозова и американка Кейтли Кристиан сыграют с американско-французским тандемом Ингрид Нил / Эликсан Лечемия.
Турниры в Стамбуле и Штутгарте финишируют 24 апреля.