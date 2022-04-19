Чем сейчас занимается и где отметит день рождения Мария Шарапова?

Окончание карьеры для российской теннисистки Марии Шараповой получилось тяжелым. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» долго не решалась уйти из спорта, несмотря на бесконечные травмы и дисквалификацию в 2016 году. Но однажды сложное для себя решение все же пришлось принять — 26 февраля 2020 года она написала колонку сразу в два издания, где и поставила точку в активной карьере.

Шарапова давно обосновалась в США, где и проживает в настоящий момент. Здесь у Марии свой бизнес, который она активно развивает. По различным данным, за свою карьеру Шарапова заработала чуть более 325 миллионов долларов, включая рекламные контракты и призовые деньги. Это позволяет ей вкладываться в различные проекты и заниматься инвестициями. Все помнят ее фирменные конфеты, которые имели большой успех. Также ее компании производят фитнес-гаджеты и косметику. И даже несмотря на уход из спорта, она по-прежнему является лицом различных компаний, так что много времени приходится тратить на различные съемки.

Еще одно важнейшее событие с Марией произошло в конце 2020 года. Ее жених, британский миллионер Алекс Гилкс, подарил ей кольцо за 400 тысяч долларов и объявил о помолвке. Влюбленные тогда обменялись романтичными снимками в соцсетях, и в качестве подписи Шарапова написала, что согласна связать с Алексом свою жизнь.

В связи с пандемией в начале 2020 года Шарапова и Гилкс почти все время безвылазно провели в Лос-Анджелесе, где у россиянки свой дом. Единственное, они могли ненадолго выбираться куда-то по окрестностям. Зато в 2021-м для них многое изменилось. Пара перебралась в Европу и первое время жила в Лондоне, в доме Алекса, где Мария поближе познакомилась с семьей своего избранника. Ну, а далее были бесконечные путешествия по Европе — Хорватия, Италия, Испания оказались в центре внимания Марии и Алекса. Не забывали они и про теннис, посещая некоторые турниры. Например, заглянули в прошлом году в Нью-Йорк на финал турнира «Большого шлема» US Open. Как мы помним, победу в нем одержал российский теннисист Даниил Медведев.

Главный вопрос, который волнует поклонников Марии Шараповой — когда же состоится свадьба? С момента помолвки прошло уже больше года, но свадьбы пока не было. Сама Шарапова несколько месяцев назад рассказывала в интервью журналу People, что дата пока не выбрана.

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«Думаю, что в сегодняшних условиях там много неопределённостей, поэтому мы ещё не назначили дату свадьбы. На самом деле мы ещё даже это не обсуждали. Мы ведь хотим, чтобы наши друзья и родственники чувствовали себя комфортно на торжестве».

Надо полагать, в связи с последними событиями на Украине о свадьбе не может быть и речи. Вряд ли Мария и Алекс захотят в ближайшее время устроить праздничное торжество — сейчас просто не до этого. Придется подождать до лучших времен. Главное, чтобы им было хорошо вместе, а в каком статусе — это не так важно.

«В этот раз приезжаешь в Европу с совсем другими чувствами. С тяжелым сердцем и сильной надеждой на мир. И, самое главное, на безопасность и будущее наших детей», —рассказывала она.

Ну, а свое 35-летие Мария Шарапова с женихом встретят на острове Бали, куда она прилетела накануне, сообщив об этом в соцсетях. «Пасха. И перед днем рождения. Отдых», — подписала она снимок.