Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/16 финала турнира в Барселоне

В сегодняшнем матче 1/32 финала белорус встречался с испанцем Педро Мартинесом (43) и добился победы в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:4). В этой игре Герасимов 11 раз подал на вылет, а в активе его соперника лишь один эйс. Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Во втором раунде соперником Ильи Ивашко будет пятая ракетка планеты грек Стефанос Циципас.
Ранее еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (155) в первом круге переиграл в трехсетовом поединке представителя Франции Адриана Маннарино (70) — 2:6, 6:3, 6:4. В 1/16 финала белорус играет с десятым номером рейтинга АТР британцем Кэмероном Норри. В основную сетку этих соревнований Егор Герасимов пробился через квалификацию, победив двух итальянских теннисистов — Рауля Бранкаччио (272-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:2 и Андреа Пеллегрино (197) — 6:2, 6:3.