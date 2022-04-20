Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/16 финала турнира в Барселоне

В сегодняшнем матче 1/32 финала белорус встречался с испанцем Педро Мартинесом (43) и добился победы в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:4). В этой игре Герасимов 11 раз подал на вылет, а в активе его соперника лишь один эйс. Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Во втором раунде соперником Ильи Ивашко будет пятая ракетка планеты грек Стефанос Циципас.