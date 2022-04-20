Шарапова сообщила о первой беременности

В декабре 2020 года Шарапова объявила о своей помолвке. Спортсменка написала, что ответила согласием на предложение руки и сердца от британского бизнесмена Александра Гилкса. Дату свадьбы россиянка не уточнила.

Теннисистка завершила спортивную карьеру в 2020 году, тогда же она попала в рейтинг богатейших женщин США, которые сами заработали состояние. Шарапова была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии Forbes 11 лет подряд. Кроме того, Мария Шарапова вошла в список спортсменов, вызывающих наибольшее доверие россиян.