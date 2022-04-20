Шарапова призналась, что ждет ребенка. Кто его отец?

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова объявила, что ждет первенца. В свой 35-й день рождения бывшая российская теннисистка опубликовала в соцсетях свое фото на фоне моря с острова Бали. На снимке хорошо виден округлившийся живот звездной спортсменки. «Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — прокомментировала кадр Шарапова, которая ранее благодарила поклонников за многочисленные поздравления с днем рождения. Теперь болельщики бурно поздравляют Марию с будущим материнством.

Бедняк с 20 миллионами

Официально Шарапова не замужем, но уже полтора года помолвлена с британским миллионером Александром Гилксом. «Я сказала “да” с первого дня нашего знакомства. Это был наш маленький секрет, правда?» — написала Мария о своих отношениях с одним из самых влиятельных людей в Великобритании, который отлично знаком с принцами Уильямом и Гарри и чье личное состояние оценивается в 20 миллионов долларов. Впрочем, для бывшей теннисистки деньги не имеют значения — за свою 15-летнюю карьеру она заработала более 300 миллионов долларов, из которых призовые за выступления на корте составляют только десятую часть, а остальное — результат выдающейся работы со спонсорами.

Мария фактически не играла в WTA-туре с февраля 2019 года, когда получила очередную травму на турнире с Санкт-Петербурге. Хотя официально она объявила о завершении карьеры только год спустя, в самом начале пандемии. С тех пор Шарапова наслаждалась жизнью, публикуя в соцсетях различные снимки с отдыха и светских мероприятий, на которые она ходила в том числе вместе с Гилксом. Пара построила дом в пригороде Лос-Анджелеса и приобрела ранчо в предгорьях Санта-Барбары. Кроме того, в разгар пандемии Мария и Александр оказались в центре небольшого скандала, когда были замечены в гостях, несмотря на строгие требования по самоизоляции.

Обещать — не значит жениться

Шарапова впервые обнародовала свои отношения с Гилксом в октябре 2018 года, когда пара отправилась в Котсуолдс — популярное в Англии туристическое место. Ранее российская звезда встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым, американским музыкантом Адамом Левином и словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. Что касается Гилкса, то 42-летний британец в прошлом уже был женат. С 2012 по 2016 год он состоял в браке с дизайнером Эдвиной Эклствайт, известной под псевдонимом Миша Нону, которую считают лучшей подругой Меган Маркл, супруги принца Гарри.

Несмотря на то что Шарапова в культурном плане является стопроцентной американкой, ее связь с Россией также была важна для Гилкса. Его мать Робин в свое время читала курс русской литературы в Оксфордском университете, а сам Алекс учил русский язык в Бристольском университете, хотя говорит на нем, судя по всему, не очень. «Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду возможности всю жизнь любить тебя и учиться у тебя», — написал Гилкс в конце 2020 года в ответ на сообщение Шараповой о помолвке. Впрочем, после этого никаких официальных сообщений о браке теннисистки и бизнесмена не поступало.

Ждать осталось недолго

В прошлом Гилкс работал в известной французской фирме Louis Vuitton, а затем переехал в Нью-Йорк, где занялся торговлей предметами искусства. На этой должности ему тоже пришлось много общаться с состоятельными коллекционерами из России. А с Шараповой Александра познакомила сербский мастер искусства Марина Абрамович, которая знаменита своим понятием идентичности, основанным на «противостоянии боли, крови и физических пределах тела». Абрамович из-за ее работ не раз обвиняли в сатанизме и каннибализме.