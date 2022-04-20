NYT: российские и белорусские теннисисты не будут допущены до Уимблдона
Данное решение принято в связи с ситуацией на Украине.
Данное решение принято в связи с ситуацией на Украине.
ТАСС, 20 апреля. Организаторы Уимблдона не допустят российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного международного теннисного чиновника.
По его информации, данное решение принято в связи с ситуацией на Украине.
На Уимблдоне должны были выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев, Карен Хачанов (26-й номер международного рейтинга), Аслан Карацев (30), а также Анастасия Павлюченкова (15-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации), Дарья Касаткина (26), Вероника Кудерметова (29), Людмила Самсонова (31), Екатерина Александрова (39) и другие теннисисты.
1 марта Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.
Уимблдон в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.