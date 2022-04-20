Текущие события
Футбол. Кубок России
14:30
Енисей
Рубин
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Зенит
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Коламбус
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Оттава
Б
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Лос-Анджелес
12
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:45
Удинезе
Салернитана
30
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20:00
Лорьян
Метц
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Реймс
Лилль
Футбол. Зарубежный
20:00
Труа
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Гранада
Футбол. Зарубежный
21:00
Сельта
Хетафе
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Калгари
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Бостон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Флорида
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
21:45
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Брайтон
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Миннесота
02
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Виннипег
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Детройт
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Филадельфия
52
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Реал
Футбол. Зарубежный
19.04
Вильярреал
Валенсия
20
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Уимблдон проведёт пресс-конференцию 26 апреля. На ней могут объявить об отстранении России

Организаторы Уимблдона проведут традиционную ежегодную пресс-конференцию 26 апреля. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Наверх
Источник: AP 2022

Отмечается, что на пресс-конференции могут быть сделаны важные объявления в отношении проведения Уимблдона 2022 года. Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона решили отстранить вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева и других российских игроков от турнира. Пока неясно, какое решение будет принято в отношении белорусских теннисистов.

Напомним, россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.

 Евгения Медведева показала новые снимки с необычной фотосессии
Овечкин достиг эпохальной цифры в НХЛ! Кто из русских повторит?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь