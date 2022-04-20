Россиян не пустят на Уимблдон. И с этим ничего нельзя сделать

Уимблдон в этом году не допустит игроков из России и Беларуси из-за политической ситуации, сообщает американское издание New York Times, которое редко ошибается в спортивных инсайдах. Это подтвердил высокопоставленный теннисный чиновник, который пожелал остаться анонимным, потому что не имеет полномочий говорить от лица Всеанглийского теннисного клуба. Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщал, что российским и белорусским теннисистам предложат подписать декларации об отсутствии связей с Россией или Белоруссией (в том числе отсутствии госфинансирования и осуждения спецоперации), прежде чем допустить их до участия в турнире. New York Times утверждает, что от такого сценария отказались, чтобы игроки не подвергали риску свои семьи. Вместо этого их решили полностью отстранить от участия.

Хозяин — барин

Уимблдон станет первым теннисным турниром, который откажет россиянам в допуске к соревнованиям. Спортсмены из России и Белоруссии продолжают выступать в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Однако организаторы теннисных турниров не могут напрямую влиять на визовую политику отдельных стран. В этом мы убедились на примере Новака Джоковича, которого из-за отсутствия прививки не пустили на Открытый чемпионат Австралии, где он был «посеян» под первым номером. Хотя тогда речь шла об антиковидных мерах, а о не национальных ограничениях. К тому же большинство российских и белорусских теннисистов имеют паспорта и виды на жительство в других государствах. Поэтому просто не пускать в Великобританию спортсмена только на том основании, что он имеет российское спортивное гражданство, — очень неоднозначный момент с юридической точки зрения.

Но Всеанглийский лаун-теннисный клуб (AELTC), который является организатором Уимблдона, имеет право вводить для участников соревнований дополнительные условия, помимо тех, о которых объявили ATP. Это в разговоре с «СЭ» подтвердил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

— Мы ничего не можем поделать, — сказал Шамиль Тарпищев. — Считаю это решение неправильным, но тут ничего не изменить: хозяин — барин. Федерация тенниса уже предприняла все, что могла. Я не хочу на эту тему говорить, все, что я скажу, пойдет против спортсменов. От моих слов спортсменам только хуже. Мы работаем над данной ситуацией — это все, что я могу сказать.

Уимблдон вообще отличается самостоятельностью в отношении целого ряда правил. Например, на этом турнире до сих пор действует жесткий дресс-код (все теннисисты и теннисистки должны выходить на корт в белом), хотя нигде в мире такого давно нет. До недавнего времени AELTC использовал свой собственный принцип «посева» игроков, отличный от рейтингов профессиональных туров, что также вызвало многочисленные скандалы. На Уимблдоне по-своему трактуют правила завершения матчей в решающем сете, и таких нюансов — вагон. Отныне у AELTC новая фишка — отстранять спортсменов по политическим причинам. Но при этом обязательно ссылаться на безопасность их семей.

— К сожалению, наши опасения подтвердились, — рассказал «СЭ» глава комитета по физкультуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев. — Великобритания известна своими яркими антироссийскими высказываниями и жесткой позицией по отношению к нашей стране. Сейчас мы видим полнейшую истерию по отношению к российским и белорусским спортсменам. Всемирная федерация тенниса разрешила нашим теннисистам участвовать в турнирах ATP и WTA под нейтральным флагом. Другое дело, что Уимблдон, старейший турнир в мире, живет по своим правилам и принципам. Но их решение с отстранением никак не связано со спортом. Это политика и деньги. И в первую очередь от него пострадают зрители. Российские и белорусские теннисисты — украшение любого турнира.

Одна на всех

Уимблдон никогда не считался турниром, на котором наши теннисисты выступали успешно. Стоит признать, что травяное покрытие не подходит нашим игрокам. За всю историю лишь Мария Шарапова выигрывала в одиночном разряде на кортах пригорода Лондона. В 2004 году Мария легко обыграла в финале Серену Уильямс (6:1, 6:4). Также Шарапова дошла до финала в 2011 году, но уступила чешке Петре Квитовой (6:3, 6:4). Годом ранее до решающего матча добралась Вера Звонарева, отдавшая титул Серене (6:3, 6:2).

Наши мужчины ни разу не доходили до финала. Высший результат Марата Сафина — полуфинал в 2008-м, Евгения Кафельникова и Карена Хачанова — четвертьфинал. Причем Карен добрался до топ-8 в прошлом году, проиграв в драматичном пятисетовом матче Денису Шаповалову. Андрей Ольховский, Николай Давыденко, Андрей Рублев и Даниил Медведев максимум доходили до четвертого круга. Даниил также показал свой лучший результат на Уимблдоне в прошлом году, поэтому у него будут гореть 180 очков. У Хачанова — 360, у Рублева — 90.

— На Уимблдоне пока наши теннисисты особо хорошо не играют, — сказал «СЭ» известный комментатор Анна Дмитриева. — Вряд ли мы могли ждать успешного выступления от Медведева, Рублева и Хачанова. Конечно, обидно не участвовать в лучшем турнире «Большого шлема», как считают многие теннисисты, но такова жизнь.

Британские санкции могут затронуть также мужской и женский турниры в Истборне, которые намечены с 19 по 25 июня. Это приведет к тому, что наши теннисисты пропустят три игровые недели в середине лета. Это может достаточно болезненно сказаться не только на рейтинге, но и на поддержании формы.