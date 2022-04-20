В Кремле отреагировали на возможное отстранение россиян от Уимблдона

По его мнению, спортсмены стали заложниками политических интриг и предубеждений. «Учитывая, что Россия — крепкая теннисная страна, наши теннисисты на верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования», — отреагировал Песков. Он добавил, что в Кремле российским теннисистам желают оставаться в форме.