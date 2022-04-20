Даниил Медведев сыграет на турнире в Нидерландах

Турнир пройдет с 4 по 12 июня. Из-за пандемии коронавируса он не проводился с 2019 года. Тогда победу одержал француз Адриан Маннарино.

«Я с нетерпением жду возвращения в Нидерланды и игры в Хертогенбосе. Мне нравится играть на траве в непринужденной атмосфере, которой славится Libema Open», — сказал Медведев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) не допустит российских теннисистов к участию в Уимблдоне, который пройдет с 27 июня по 10 июля. При этом в воскресенье глава AELTC Скотт Ллойд заявил, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов еще не принято.