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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев сыграет на турнире в Нидерландах

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев выступит на турнире в нидерландском Хертогенбосе, сообщается на сайте соревнований.

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Источник: Reuters

Турнир пройдет с 4 по 12 июня. Из-за пандемии коронавируса он не проводился с 2019 года. Тогда победу одержал француз Адриан Маннарино.

«Я с нетерпением жду возвращения в Нидерланды и игры в Хертогенбосе. Мне нравится играть на траве в непринужденной атмосфере, которой славится Libema Open», — сказал Медведев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) не допустит российских теннисистов к участию в Уимблдоне, который пройдет с 27 июня по 10 июля. При этом в воскресенье глава AELTC Скотт Ллойд заявил, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов еще не принято.

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