В ATP осудили решение запретить россиянам участвовать в Уимблдоне

«Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности, которые борются за титулы на турнирах и места в рейтинге ATP. Мы считаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP», — говорится в заявлении.