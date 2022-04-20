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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

В ATP осудили решение запретить россиянам участвовать в Уимблдоне

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировали на решение Британской ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

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Источник: AP 2022

«Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности, которые борются за титулы на турнирах и места в рейтинге ATP. Мы считаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP», — говорится в заявлении.

При этом в заявлении подчёркивается, что россияне и белорусы по-прежнему могут участвовать в турнирах ATP в нейтральном статусе.

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