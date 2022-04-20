СМИ: королевская семья косвенно надавила на Уимблдон. Они опасаются победы Медведева

По информации издания, ключевой причиной решения стало то, что Уимблдон и окружение королевской семьи опасаются победы в соревнованиях второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Дело в том, что традиционно трофей победителю вручает один из членов королевской династии. Правительство предпочло исключить данную перспективу.