WTA назвала отстранение россиян от Уимблдона дискриминацией
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) раскритиковала решение организаторов Уимблдона отстранить от турнира россиянок и белорусок, назвав это дискриминацией.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) раскритиковала решение организаторов Уимблдона отстранить от турнира россиянок и белорусок, назвав это дискриминацией.
В среду организаторы третьего в сезоне турнира Большого шлема из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Аналогичное решение приняла Ассоциация лаун-тенниса (LTA), в связи с чем спортсмены из данных стран пропустят травяные турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне и Истбурне, а также турниры WTA в Ноттингеме и Бирмингеме. АТР раскритиковала эти действия.
«Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и LTA о запрете отдельным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании. Как неоднократно заявляла WTA, отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию, нельзя препятствовать их участию в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран. Дискриминация и решение сосредоточить такую дискриминацию на спортсменах, соревнующихся в одиночку, несправедливы и неоправданны», — говорится в заявлении WTA.
Ассоциация отмечает, что запрет какой-либо дискриминации прописан и в правилах AELTC и LTA. В организации рассмотрят варианты дальнейших действий по итогам принятых решений.
Ранее ATP и WTA объявили о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе. После заявления организаторов Уимблдона в организациях подчеркнули, что не изменят эти правила.