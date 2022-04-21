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12:07 (мск), источник: Sports.Ru

«Разочарована почти до слез. В мире и так столько плохого, и это решение лучше не сделает». Навратилова об отстранении россиян от «Уимблдона»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова выступила против того, что «Уимблдон» не допустит игроков из России и Беларуси.

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Источник: AP 2022

«Я разочарована почти до слез. Исключение — это неправильно. Я сочувствую украинским игрокам и украинскому народу, но в таком шаге не было необходимости. Это решение неправильное и несправедливое. В мире и так происходит столько плохого, и это решение лучше не сделает.

Некоторые российские и белорусские игроки выступили против [военных действий]. Сейчас у них остается только один вариант сыграть — покинуть страну. В 1975-м мне пришлось это сделать из-за тоталитарного режима. Сейчас мы просим их сделать то же самое из-за политики, из-за того, как все это выглядит.

Я понимаю отстранение команд, конечно. Но на индивидуальном уровне это неправильно. Я бы хотела, чтобы решение отменили, но думаю, что уже поздно. Отменить его будет сложнее, чем принять».

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