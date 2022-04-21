В теннисном мире раскол! Бан почти 50 спортсменов на Уимблдоне критикуют ATP, WTA и игроки

Страдают не только топы — это больше полусотни игроков

Теннисный мир, наверное, впервые в истории с таким треском раскололся надвое. Причина — решение организаторов Уимблдона — ассоциации лаун-тенниса или LTA — не пускать на английские корты всех спортсменов из России и Беларуси. Заявление от 20 марта в профессиональной среде встретили неоднозначно, ведь, помимо 17 топов в сотне рейтинга ATP и WTA, в Британию не попадают спортсмены из квалификации, юниоры, игроки ITF, в инвалидных колясках и старшего возраста. А ещё чиновники и обслуживающий персонал этих стран. Так каковы потери? Вы удивитесь, но это точно больше полусотни спортсменов.

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Кроме того, бан напрямую влияет на иностранных партнёров российских и белорусских игроков в паре. Им придётся в кратчайшие сроки искать замены парникам, с которыми они были в течение года, а то и дольше. Элисе Мертенс выступала с Вероникой Кудерметовой, Елена Рыбакина с Людмилой Самсоновой, Лаура Зигмунд с Екатериной Александровой, Анна Конюх с Анной Калинской. Эти двойки были реальными претендентами на титул.

Также речь идёт не только об Уимблдоне. Запрет распространяется на все турниры в Великобритании — Queen’s Club, Истборн, Ноттингем. И, логично, это отразится на турнирах в Германии и Нидерландах, которые параллельно Англии принимают травяной сезон в своих странах. Либо игрокам пропускать целый месяц — а это практика, очки в рейтинг, деньги.

Так что в этот же день боссы туров высказались максимально ясно: они против дискриминации по национальному признаку.

«Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности, которые борются за титулы на турнирах и места в рейтинге ATP. Мы считаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP», — говорится в заявлении.

Даниил Медведев (Россия)

WTA присоединились к ATP в критике Уимблдона и LTA. Слова «дискриминация», «несправедливость», «прецедент» звучат намного чаще. Свою позицию они обозначили ещё в феврале, ведь теннис — это прежде всего индивидуальный вид спорта, спортсмены играют за себя и команду. О поддержке WTA в интервью «Чемпионату» рассказывала и Анастасия Павлюченкова:

«Приятно, что многие из WTA ко мне хорошо относятся — я долгое время была в совете игроков. Писали коллеги, директор WTA Стив Саймон спрашивал, как дела и как себя чувствую. Было приятно. Все на связи, проявляют заботу. Пару директоров турниров также напоминали о себе, но не было сомнений или чего-то ещё. Общение продолжается не только с девочками, но и с ребятами ATP-тура. Абсолютно всё так же».

Кто поддержал игроков: Джокович, Милманн и даже британцы

Параллельно у мужчин проходит два важных турнира на грунте: Барселона и Белград, у женщин — Штутгарт и Стамбул. О ситуации многих спросили на пресс-конференциях, кто-то высказался в «Твиттере». Большинство осуждает решение британцев или подчёркивает сомнительность затеи.

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«Конечно, то, что происходит — неправильно. Я не думаю, что Медведев, Рублёв и остальные игроки виноваты. Не думаю, что это справедливо», — высказался серб Миомир Кецманович.

«Удивительно, как быстро люди забывают в теннисе», — сказал британец Энди Маррей.

«Обычные люди всегда страдают — у нас было много войн на Балканах. (…) Я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, обычно это не заканчивается хорошо», — заявил Новак Джокович.

«Хорошо, ребята, давайте сделаем это, поразите меня своим мнением об объявлении Уимблдона и LTA, дайте мне это», — заявил британец Лиам Броэди.

«Я чувствую, что Украине было бы лучше, если бы Уимблдон пожертвовал всю свою прибыль на поддержку вместо того, чтобы банить российских и белорусских игроков», — сказал австралиец Джон Милманн.

«Я чувствую, что всё идёт к судебному процессу», — написал Райлли Опелка в «твиттере», репостнув статью The New York Times о происходящем.

Андрей Рублев (Россия)

Едва сдерживая слёзы, ситуацию прокомментировала чехословацкая теннисистка Мартина Навратилова:

«Отстранение… Это не тот путь. При этом я так же сильно сочувствую украинским игрокам и украинскому народу… Откровенно говоря, я думаю, что AELTC зашёл дальше, чем ему следовало. Думаю, это неверное решение. Это несправедливо по отношению ко всему миру. Сейчас происходит так много плохого. Думаю, это бесполезное решение.



Хотела ли бы я, чтобы Уимблдон изменил своё решение? Хотела бы. Но я думаю, что уже слишком поздно. Будет трудно обратить время вспять», — приводит слова Навратиловой The Telegraph.

Пока нет никаких признаков, что возможен бунт со стороны теннисной элиты, но прецедент был. В 1973 году 81 игрок ATP отказался играть на Уимблдоне из-за солидарности с югославом Николой Пиличем, которому отказали в участии на мэйджоре, потому что он не играл в командном зачёте Кубка Дэвиса.

Что дальше?

LTA, вероятно, считает, что в данном случае они дискриминируют законно — действуют в рамках своих полномочий в соответствии с конституцией мероприятия и что любой игрок, желающий участвовать, должен её соблюдать.

Но, очевидно, ситуация создала опасный прецедент. Значит ли это, что у турниров и организаторов теперь есть все права пристальнее наблюдать за игроками, в странах которых разворачиваются какие-то сложные геополитические ситуации. И как следствие, по исключительно неспортивной причине банить игроков? Тем более если их позиция продиктована или напрямую пользуется поддержкой правительства, которая выдаёт визы и пускает спортсменов в страну. Ведь тогда ATP и WTA точно бессильны.

Виктория Азаренко (Белоруссия)

Среди последствий такого решения: потеря рейтинговых очков, которые влияют на гонку за попадание на Итоговый турнир, а также лишения денег и гигантских бонусов: как от рекламы, так и от организаторов турнира. А, главное — потеря игровой практики. Мы видим, с каким сложностями на грунте сталкивается Джокович после возвращения на корт из-за позиции по вакцинации.

Британский юрист Стивен Тейлор Хит, глава отдела спортивного права компании JMW Solicitors, оценил законность отстранения от Уимблдона:

«Игроки, которым AELTC запретил участвовать, могут попытаться доказать, что они лишаются не только потенциальных призовых, но и очков мирового рейтинга, которые могут повлиять на бонусы по окончании сезона, на право выступать в итоговых турнирах и на спонсорские бонусы. Аргументы игроков будут усилены тем, что позиция Уимблдона не соответствует позиции других крупных турниров, а также самих ATP и WTA».

Теоретически кажется возможным, что российские или белорусские спортсмены могут попытаться обойти запрет, выступая за другие страны. Национальность в теннисе — вещь непостоянная. Многие игроки выступают за страны, где живут, а не родились. Россияне Медведев и Павлюченкова, например, обитают во Франции и свободно говорят по-французски. Белоруска Виктория Азаренко большую часть жизни в США, там же родила сына. Соболенко жила в Майами. Карен Хачанов имеет армянские корни и часто бывал в Армении.

А ещё есть Казахстан, который давно и с радостью принимает спортсменов из России: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Александр Бублик имеют право играть на Уимблдоне.

Арина Соболенко (Белоруссия)