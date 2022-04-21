Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Белграде

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Белграде

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Белграде, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.