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17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Белграде

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Белграде, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.

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Источник: AP 2022

Во встрече второго круга Рублев, получивший второй номер посева, одержал победу над чехом Иржи Легечкой со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.

В следующем раунде Рублев сыграет с победителем встречи Хольгер Руне (Дания) — Таро Даниэл (Япония).

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