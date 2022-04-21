Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Белграде
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Белграде, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Белграде, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.
Во встрече второго круга Рублев, получивший второй номер посева, одержал победу над чехом Иржи Легечкой со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.
В следующем раунде Рублев сыграет с победителем встречи Хольгер Руне (Дания) — Таро Даниэл (Япония).