Хачанов сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира ATP в Сербии
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Тьяго Монтейро в матче ¼ финала теннисного турнира в Белграде, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Тьяго Монтейро в матче ¼ финала теннисного турнира в Белграде, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
В полуфинале Хачанов сыграет против первой ракетки мира серба Новака Джоковича.