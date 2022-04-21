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22:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира ATP в Сербии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Тьяго Монтейро в матче ¼ финала теннисного турнира в Белграде, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

В полуфинале Хачанов сыграет против первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

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