Рублёв предложил, чтобы россияне пожертвовали призовые от Уимблдона

«Думаю, что у нас должна быть возможность выбора, хотим мы играть или нет. Если бы было какое-то заявление, которое мы должны подписать. Или если бы предлагали отдать призовые деньги на гуманитарные нужды, на помощь страдающим семьям, детям, мы бы это сделали.



И в этом случае власти Великобритании показали бы, что они выступают за мир. Что они хотят помочь. Думаю, что, если посчитать деньги, там могло бы быть около £ 1 млн. Это большая сумма. Теннис был бы первым и единственным видом спорта, который бы пожертвовал крупную сумму. Да ещё и через Уимблдон», — сказал Рублёв на пресс-конференции.