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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов о недопуске до Уимблдона: Я очень расстроен и опустошен

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Теннисист Карен Хачанов заявил, что расстроен и опустошен из-за решения организаторов Уимблдона запретить белорусским и российским спортсменам участвовать в турнире.

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Источник: Reuters

Организаторы Уимблдонского турнира в среду отказали российским и белорусским теннисистам в участии в розыгрыше в нынешнем сезоне из-за ситуации на Украине.

«Что касается Уимблдона, очевидно, что я очень расстроен. Действительно разочарован и опустошен из-за того, что такие вещи происходят прямо сейчас, что мы дошли до этой точки. Для меня это один из самых приятных турниров в мире, он особенный. Я хорошо выступил на нем в прошлом году — дошел до четвертьфинала», — цитирует Хачанова журналистка Ана Митрич в Twitter.

«Знаете, я действительно расстроен, что не буду иметь возможности сыграть и выложиться на все сто на одном из крупнейших турниров в этом году», — добавил спортсмен.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. Уимблдонский турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.

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