Хачанов о недопуске до Уимблдона: Я очень расстроен и опустошен

Организаторы Уимблдонского турнира в среду отказали российским и белорусским теннисистам в участии в розыгрыше в нынешнем сезоне из-за ситуации на Украине.

«Что касается Уимблдона, очевидно, что я очень расстроен. Действительно разочарован и опустошен из-за того, что такие вещи происходят прямо сейчас, что мы дошли до этой точки. Для меня это один из самых приятных турниров в мире, он особенный. Я хорошо выступил на нем в прошлом году — дошел до четвертьфинала», — цитирует Хачанова журналистка Ана Митрич в Twitter.

«Знаете, я действительно расстроен, что не буду иметь возможности сыграть и выложиться на все сто на одном из крупнейших турниров в этом году», — добавил спортсмен.