Россию вышвырнули с Уимблдона, но в туре полно наших. За кого болеть летом?

Александр Зверев, Германия

Третья ракетка мира Александр Зверев родился в семье российских эмигрантов в Гамбурге. Его отец Александр Зверев — старший был теннисистом и выступал за СССР, а мать Ирина — теннисный тренер. У Александра есть брат Миша, тоже профессиональный теннисист, хотя на Уимблдоне мы его вряд ли увидим из-за недостаточно высокого рейтинга.

Зверев является победителем 19 турниров ATP, а также олимпийским чемпионом Токио, где в финале он обыграл Карена Хачанова. Турниры Большого шлема 25-летнему спортсмену пока не покорялись — свой единственный финал он проиграл на US Open 2020 года австрийцу Доминику Тиму. Уимблдон — самый тяжелый для Зверева турнир, дальше четвертого круга он пока не проходил.

Стефанос Циципас, Греция

23-летний уроженец Афин занимает пятое место в мировом рейтинге. Стефанос — сын советской теннисистки Юлии Сальниковой и внук олимпийского чемпиона по футболу 1956 года в составе сборной СССР Сергея Сальникова. Отец Стефаноса Апостолос Циципас тренирует сына и является заметным раздражителем в мире тенниса. Братья Стефаноса Петрос и Павлос, а также сестра Елизавета играют в теннис.

Циципас выиграл восемь турниров ATP, а его лучший результат на турнирах Большого шлема — прошлогодний финал «Ролан Гаррос», где он уступил Джоковичу в пяти сетах. Любимым турниром Стефанос считает Уимблдон, где до сих пор ему не везло. В нынешнем сезоне набравший приличную форму спортсмен станет одним из фаворитов.

Денис Шаповалов, Канада

Шаповалов родился в Израиле в семье советских эмигрантов. Его бабушка и дед жили в Ленинграде, а мать — Тесса Шаповалова — тоже была теннисисткой. Именно она и привила Денису любовь к этому виду спорта.

Сейчас 23-летний Шаповалов занимает 16-ю строчку мирового рейтинга, в его активе одна победа на турнирах ATP. На прошлогоднем Уимблдоне русский канадец показал впечатляющий результат, дойдя до полуфинала. Во многом успехом он обязан своему тренеру, экс-восьмой ракетке мира Михаилу Южному — он работает с Шаповаловым с 2019 года.

Алехандро Давидович-Фокина, Испания

Алехандро ворвался в топ-30 мирового рейтинга на прошлой неделе после успешного выступления на турнире серии «Мастерс» в Монако, где он лишь в финале уступил Циципасу, по дороге обыграв Джоковича. Отец 22-летнего теннисиста — бывший боксер Эдуард Марк Давидович, имевший двойное российско-шведское гражданство. Мать Алехандро зовут Татьяна Фокина, а по испанской традиции ребенок наследует фамилии обоих родителей.

В нынешнем сезоне Давидович-Фокина набрал отличную форму к грунтовому сезону и обновил личный рекорд по позиции в мировом рейтинге, выйдя на 27-ю строчку. Хотя испанские теннисисты традиционно сильны на грунте, Алехандро своим любимым покрытием называет траву, а любимым турниром — Уимблдон. Этим летом спортсмен наверняка улучшит прошлогодний результат на турнире, где он проиграл в первом круге.

Александр Бублик, Казахстан

Александр родился в городе Гатчина Ленинградской области и начал заниматься теннисом в два года со своим отцом Станиславом. До 2016 года Бублик выступал под российским флагом, но затем принял решение сменить спортивное гражданство.

24-летний теннисист в этом году дебютировал в топ-30 мирового рейтинга, а сейчас занимает 33-ю строчку. Кроме того, в феврале он выиграл свой первый трофей во взрослом туре, обыграв в финале турнира в Монпелье Зверева.

Женский тур

Теннисисток, имеющих русские корни, тоже предостаточно. На Уимблдоне болельщики из России смогут последить за представляющими Казахстан Еленой Рыбакиной (19) и Юлией Путинцевой (51), дочерью русских эмигрантов из США, полуфиналисткой «Ролан Гаррос» Амандой Анисимовой (33) и олимпийской чемпионкой Токио в парном разряде Катериной Синяковой (45), выступающей за Чехию. Отец чешки, Дмитрий, родом из России и занимался боксом.