Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Сент-Луис
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Даллас
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Ванкувер
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Торонто
81
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Рейнджерс
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Виннипег
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Филадельфия
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Баффало
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Бостон
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Детройт
52
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Металлург
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
21.04
Реал Сосьедад
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
21.04
Бернли
Саутгемптон
20
Футбол. Зарубежный
21.04
Кадис
Атлетик
23
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россию вышвырнули с Уимблдона, но в туре полно наших. За кого болеть летом?

Российских теннисистов официально отстранили от участия в Уимблдоне — одном из престижнейших теннисных турниров. Однако россиянам будет за кого поболеть и в отсутствие Даниила Медведева и Андрея Рублева, ведь в мировом теннисном топе довольно много игроков с российскими корнями, которые представляют другие страны.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Александр Зверев, Германия

Третья ракетка мира Александр Зверев родился в семье российских эмигрантов в Гамбурге. Его отец Александр Зверев — старший был теннисистом и выступал за СССР, а мать Ирина — теннисный тренер. У Александра есть брат Миша, тоже профессиональный теннисист, хотя на Уимблдоне мы его вряд ли увидим из-за недостаточно высокого рейтинга.

Зверев является победителем 19 турниров ATP, а также олимпийским чемпионом Токио, где в финале он обыграл Карена Хачанова. Турниры Большого шлема 25-летнему спортсмену пока не покорялись — свой единственный финал он проиграл на US Open 2020 года австрийцу Доминику Тиму. Уимблдон — самый тяжелый для Зверева турнир, дальше четвертого круга он пока не проходил.

Стефанос Циципас, Греция

Читайте также
В теннисном мире раскол! Бан почти 50 спортсменов на Уимблдоне критикуют ATP, WTA и игроки

23-летний уроженец Афин занимает пятое место в мировом рейтинге. Стефанос — сын советской теннисистки Юлии Сальниковой и внук олимпийского чемпиона по футболу 1956 года в составе сборной СССР Сергея Сальникова. Отец Стефаноса Апостолос Циципас тренирует сына и является заметным раздражителем в мире тенниса. Братья Стефаноса Петрос и Павлос, а также сестра Елизавета играют в теннис.

Циципас выиграл восемь турниров ATP, а его лучший результат на турнирах Большого шлема — прошлогодний финал «Ролан Гаррос», где он уступил Джоковичу в пяти сетах. Любимым турниром Стефанос считает Уимблдон, где до сих пор ему не везло. В нынешнем сезоне набравший приличную форму спортсмен станет одним из фаворитов.

Денис Шаповалов, Канада

Шаповалов родился в Израиле в семье советских эмигрантов. Его бабушка и дед жили в Ленинграде, а мать — Тесса Шаповалова — тоже была теннисисткой. Именно она и привила Денису любовь к этому виду спорта.

Сейчас 23-летний Шаповалов занимает 16-ю строчку мирового рейтинга, в его активе одна победа на турнирах ATP. На прошлогоднем Уимблдоне русский канадец показал впечатляющий результат, дойдя до полуфинала. Во многом успехом он обязан своему тренеру, экс-восьмой ракетке мира Михаилу Южному — он работает с Шаповаловым с 2019 года.

Алехандро Давидович-Фокина, Испания

Алехандро ворвался в топ-30 мирового рейтинга на прошлой неделе после успешного выступления на турнире серии «Мастерс» в Монако, где он лишь в финале уступил Циципасу, по дороге обыграв Джоковича. Отец 22-летнего теннисиста — бывший боксер Эдуард Марк Давидович, имевший двойное российско-шведское гражданство. Мать Алехандро зовут Татьяна Фокина, а по испанской традиции ребенок наследует фамилии обоих родителей.

В нынешнем сезоне Давидович-Фокина набрал отличную форму к грунтовому сезону и обновил личный рекорд по позиции в мировом рейтинге, выйдя на 27-ю строчку. Хотя испанские теннисисты традиционно сильны на грунте, Алехандро своим любимым покрытием называет траву, а любимым турниром — Уимблдон. Этим летом спортсмен наверняка улучшит прошлогодний результат на турнире, где он проиграл в первом круге.

Александр Бублик, Казахстан

Александр родился в городе Гатчина Ленинградской области и начал заниматься теннисом в два года со своим отцом Станиславом. До 2016 года Бублик выступал под российским флагом, но затем принял решение сменить спортивное гражданство.

24-летний теннисист в этом году дебютировал в топ-30 мирового рейтинга, а сейчас занимает 33-ю строчку. Кроме того, в феврале он выиграл свой первый трофей во взрослом туре, обыграв в финале турнира в Монпелье Зверева.

Женский тур

Теннисисток, имеющих русские корни, тоже предостаточно. На Уимблдоне болельщики из России смогут последить за представляющими Казахстан Еленой Рыбакиной (19) и Юлией Путинцевой (51), дочерью русских эмигрантов из США, полуфиналисткой «Ролан Гаррос» Амандой Анисимовой (33) и олимпийской чемпионкой Токио в парном разряде Катериной Синяковой (45), выступающей за Чехию. Отец чешки, Дмитрий, родом из России и занимался боксом.

Шансы попасть в основную сетку Уимблдона также сохраняют Дарья Гаврилова (134), представляющая Австралию и после свадьбы сменившая фамилию на Сэвилл, и чемпионка Australian Open 2020 года София Кенин, которую родители перевезли из Москвы в США через несколько месяцев после ее рождения.

 'Эскортницы, 100%': комментатор унизил спортсменок из России в прямом эфире
Мария Шарапова объявила, что ждет ребенка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь