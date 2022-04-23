Украинка Костюк: для нас очень ценно то, что сделал Уимблдон. Мы будто бы против всех

«Начну с предыстории. Когда всё началось, мы не знали, что делать. Это было за неделю до того, как все начали съезжаться в Индиан-Уэллс. У нас было много друзей-теннисистов среди россиян, с которыми мы общались, проводили время, тренировались. Всё время виделись. Поскольку мы не знали их реакции на проведение военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), то были спокойны. Мы ожидали, что, когда увидимся с ними там, они к нам подойдут, скажут: “Какой ужас. Мы все в шоке. Возможно, вам нужно как-то помочь”.



Но мы приезжаем в Индиан-Уэллс, а с нами не здороваются, не подходят. Имею в виду россиян и белорусов. Мы все в шоке, это ужасающие ощущения. Первые мысли — они реально всё это поддерживают. Таково их поведение. Зная россиян, вероятность этого очень высока. Но у нас нет подтверждений. Мы пошли в офис WTA, все ещё на эмоциях, говорим: “Их нужно исключить из соревнований. Они ничего не делают, чтобы остановить происходящее”. Реакции не последовало. Что шокировало нас ещё больше.



Ощущение, будто мы против всех. На нашей стороне никого, кроме поляков, чехов. Публично они были за нас. Ты натыкаешься на столько стен, которые нужно разрушать, что в какой-то момент понимаешь — ничего не добьёшься. К тому же вне соревнований эмоции спадают, потому что ты пересекаешься с россиянами только там. Ибо тяжело быть постоянно в ненависти. Многие молчат. Как до этого не реагировали, так и сейчас. Хотя россияне и белорусы понимают, что их рано или поздно отстранят. До них дойдёт очередь из других видов спорта. Нам бы хотелось, чтобы все представители России и Беларуси ответили на вопросы нашего обращения. Ты хочешь поддерживать свою власть, так и скажи. А дальше дело за WTA, ATP или ITF — допускать тебя до соревнований или нет.



Проблема в том, что действительно поддерживающие спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) этого не озвучат. Ибо понимают, что после этого их не будет в туре. Для нас очень ценно то, что сделал Уимблдон. Они снова пошли против правил. Их многие осуждают, как и нас за нашу позицию. Но мы её не будем менять.



Сначала мы думали о том, чтобы не выходить на матчи с россиянками и белорусками. Но хотели ещё, чтобы так же среагировали представители других стран — например, поляки, чехи. Если бы мы хотя бы тремя странами отказались, все остальные сделали бы то же. Тогда это имело бы смысл. Просто нас не так уж много. Только девочки — пять в основной сетке, три девочки в квалификациях. А из парней только Марченко в ATP, а дальше Сачко, Крутых, но они больше на челленджерах играют. У нас не так много веса, к сожалению», — приводит слова Костюк ua.tribuna.com.