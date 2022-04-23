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23 апреля, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в немецком Штутгарте с призовым фондом $757 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2022

Сегодня в полуфинале четвертая ракетка мира выиграла в двух партиях у испанки Паулы Бадосы, занимающей третье место в мировом рейтинге, — 7:6 (7:5), 6:4. В этой встрече Арина Соболенко девять раз подавала на вылет и трижды взяла подачу соперницы. Матч длился 1 час 40 минут.

В завтрашнем решающем поединке соперницей Арины Соболенко будет победительница второго полуфинала, в котором первая ракетка планеты полька Ига Свентек встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (31-й номер рейтинга WTA).

В ⅛ финала Арина Соболенко в трехсетовом поединке одолела представительницу Канады Бьянку Андрееску (121) — 6:1, 3:6, 6:2, а в четвертьфинале переиграла эстонку Анетт Контавейт (6) — 6:4, 3:6, 6:1.

Турнир на закрытых грунтовых кортах Штутгарта завершится 24 апреля.

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