Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте

Сегодня в полуфинале четвертая ракетка мира выиграла в двух партиях у испанки Паулы Бадосы, занимающей третье место в мировом рейтинге, — 7:6 (7:5), 6:4. В этой встрече Арина Соболенко девять раз подавала на вылет и трижды взяла подачу соперницы. Матч длился 1 час 40 минут.