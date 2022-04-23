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17:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Белграде (Сербия), призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.

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Источник: AP 2022

Во встрече ½ финала Хачанов, получивший третий номер посева, проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 6:4, 1:6, 2:6. Продолжительность матча составила два часа.

В финале Джокович сыграет с победителем встречи Фабио Фоньини (Италия, 6) — Андрей Рублёв (Россия, 2).

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