Хачанов проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Белграде (Сербия), призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Белграде (Сербия), призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.
Во встрече ½ финала Хачанов, получивший третий номер посева, проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 6:4, 1:6, 2:6. Продолжительность матча составила два часа.
В финале Джокович сыграет с победителем встречи Фабио Фоньини (Италия, 6) — Андрей Рублёв (Россия, 2).