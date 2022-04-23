Хачанов проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде

Хачанов проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал турнира в Белграде (Сербия), призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.