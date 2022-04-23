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23 апреля, источник: Sport24

Самсонова уступила Швентек в трехчасовом полуфинале турнира в Штутгарте

Польская теннисистка Ига Швентек не пустила россиянку Людмилу Самсонову в финал турнира в Штутгарте.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира победила в полуфинальном матче в субботу со счетом 6:7, 6:4, 7:5. Игра продолжалась чуть больше трех часов.

В финале Швентек встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая сегодня со счетом 7:6, 6:4 выиграла у испанки Паулы Бадосы.

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