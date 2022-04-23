Самсонова уступила Швентек в трехчасовом полуфинале турнира в Штутгарте
Польская теннисистка Ига Швентек не пустила россиянку Людмилу Самсонову в финал турнира в Штутгарте.
Польская теннисистка Ига Швентек не пустила россиянку Людмилу Самсонову в финал турнира в Штутгарте.
Первая ракетка мира победила в полуфинальном матче в субботу со счетом 6:7, 6:4, 7:5. Игра продолжалась чуть больше трех часов.
В финале Швентек встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая сегодня со счетом 7:6, 6:4 выиграла у испанки Паулы Бадосы.