Дарья Касаткина: Человеческие жизни намного важнее «Уимблдона», это очевидно
Экс-десятая ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала отстранение игроков из России от «Уимблдона».
Экс-десятая ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала отстранение игроков из России от «Уимблдона».
«Конечно, мы разочарованы тем, что не сможем принять участие в одном из крупнейших турниров. Но сейчас в мире происходят куда более важные вещи. Человеческие жизни намного важнее “Уимблдона”, это очевидно».
Также Касаткина ответила на вопрос, изменилось ли в туре отношение к россиянкам.
«Если честно, нет. В туре все нормально, ничего не изменилось. Вообще трудно отвечать на этот вопрос, но тур создал для нас безопасное место».