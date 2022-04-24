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13:53 (мск), источник: Sports.Ru

Дарья Касаткина: Человеческие жизни намного важнее «Уимблдона», это очевидно

Экс-десятая ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала отстранение игроков из России от «Уимблдона».

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Источник: AP 2022

«Конечно, мы разочарованы тем, что не сможем принять участие в одном из крупнейших турниров. Но сейчас в мире происходят куда более важные вещи. Человеческие жизни намного важнее “Уимблдона”, это очевидно».

Также Касаткина ответила на вопрос, изменилось ли в туре отношение к россиянкам.

«Если честно, нет. В туре все нормально, ничего не изменилось. Вообще трудно отвечать на этот вопрос, но тур создал для нас безопасное место».

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