Дарья Касаткина: Человеческие жизни намного важнее «Уимблдона», это очевидно

«Конечно, мы разочарованы тем, что не сможем принять участие в одном из крупнейших турниров. Но сейчас в мире происходят куда более важные вещи. Человеческие жизни намного важнее “Уимблдона”, это очевидно».

Также Касаткина ответила на вопрос, изменилось ли в туре отношение к россиянкам.