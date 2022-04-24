Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в финале турнира в Штутгарте

Сегодня в решающем поединке четвертая ракетка мира уступила лидеру мирового рейтинга польской теннисистке Иге Свентек — 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Год назад Арина Соболенко также играла в финале этих состязаний, потерпев поражение от австралийки Эшли Барти.

В ⅛ финала нынешнего турнира Арина Соболенко в трехсетовом поединке одолела представительницу Канады Бьянку Андрееску (121) — 6:1, 3:6, 6:2, в четвертьфинале также в трех партиях переиграла эстонку Анетт Контавейт (6) — 6:4, 3:6, 6:1, а в полуфинальном матче выиграла в двух сетах у испанки Паулы Бадосы, занимающей третье место в мировом рейтинге, — 7:6 (7:5), 6:4.