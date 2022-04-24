Рублев обыграл Джоковича в финале турнира ATP

В финальном мачте россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча продолжалась 2 часа и 27 минут и завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

В полуфинале турнира Рублев победил итальянца Фабио Фоньини. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Джокович оказался сильнее россиянина Карена Хачанова (4:6, 6:1, 6:2).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио Рублев стал чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.