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17:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Рублев обыграл Джоковича в финале турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Результаты доступны на сайте организации.

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Источник: AP 2022

В финальном мачте россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча продолжалась 2 часа и 27 минут и завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

В полуфинале турнира Рублев победил итальянца Фабио Фоньини. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Джокович оказался сильнее россиянина Карена Хачанова (4:6, 6:1, 6:2).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио Рублев стал чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге ATP. 28 февраля статус первой ракетки мира получил Даниил Медведев. Однако спустя неделю, 4 апреля, россиянин вновь уступил первую строку рейтинга сербу.

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