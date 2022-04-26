Организаторы Уимблдона отказались считать отстранение россиян дискриминацией

Даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, то существовал бы риск того, что их успех или участие в турнире будут использованы в интересах их страны.

Иан Хьюитт президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета