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16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Организаторы Уимблдона отказались считать отстранение россиян дискриминацией

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт отказался считать дискриминацией отстранение российских теннисистов от Уимблдона-2022.

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Источник: AP 2022

В комментарии для сайта турнира Хьюитт объяснил, что организаторы приняли решение для обеспечения безопасности и благополучия других игроков или их семей.

Даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, то существовал бы риск того, что их успех или участие в турнире будут использованы в интересах их страны.
Иан Хьюитт
президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета

Ранее одна из основательниц Женской теннисной ассоциации, Билли Джин Кинг, выступила против недопуска россиян до Уимблдона-2022. Ассоциация теннисистов-профессионалов также осудила решение организаторов турнира, назвав его проявлением дискриминации по национальному признаку. В ассоциациях отметили, что рассмотрят меры поддержки отстраненных спортсменов.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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