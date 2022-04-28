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14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

RMC: организаторы «Ролан Гаррос» намерены допустить россиян к участию в турнире

Организаторы Открытого чемпионата Франции намерены допустить российских теннисистов к турниру, сообщает RMC Sport.

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Источник: AP 2022

По данным источника, российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в турнире «Большого шлема» под нейтральным флагом.

20 апреля организаторы «Уимблдона», который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Против этого решения выступили ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Джоковичем, и другие.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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