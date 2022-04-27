Казахстанец стал соперником экс-первой ракетки мира
Казахстанский теннисист Александр Недовесов с победы начал выступление в парном разряде турнира серии Челленджер в португальском Эшториле, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Недовесов с победы начал выступление в парном разряде турнира серии Челленджер в португальском Эшториле, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Недовесов вместе с пакистанцем Айсамом Куреши обыграл боснийско-сербский дуэт в составе Томислава Бркича и Николы Чачича — 6:2, 3:6, 10:4. Матч длился один час и 20 минут.
В четвертьфинале Недовесов и Куреши сыграют с бывшей первой ракеткой мира в парном разряде британцем Джейми Марреем — старшим братом Энди Маррея и новозеландцем Майклом Винусом.