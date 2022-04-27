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27 апреля, источник: Vesti.kz

Казахстанец стал соперником экс-первой ракетки мира

Казахстанский теннисист Александр Недовесов с победы начал выступление в парном разряде турнира серии Челленджер в португальском Эшториле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Недовесов вместе с пакистанцем Айсамом Куреши обыграл боснийско-сербский дуэт в составе Томислава Бркича и Николы Чачича — 6:2, 3:6, 10:4. Матч длился один час и 20 минут.

В четвертьфинале Недовесов и Куреши сыграют с бывшей первой ракеткой мира в парном разряде британцем Джейми Марреем — старшим братом Энди Маррея и новозеландцем Майклом Винусом.

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