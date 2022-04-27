Организаторы Уимблдона ответили Джоковичу на критику об отстранении россиян

Ранее действующий победитель Уимблдона Новак Джокович заявил, что не видит необходимости запрещать участие российских и белорусских теннисистов в турнире.

«Мы уважаем мнение других. Это очень сложная ситуация. Сейчас мы пытаемся объяснить всем причины, почему мы считаем принятое решение правильным для Уимблдона», — цитирует президента Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иана Хьюитта британское издание Express.