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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Организаторы Уимблдона ответили Джоковичу на критику об отстранении россиян

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Организаторы Уимблдонского турнира ответили на критику первой ракетки мира Новака Джоковича по поводу запрета участия российских и белорусских теннисистов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее действующий победитель Уимблдона Новак Джокович заявил, что не видит необходимости запрещать участие российских и белорусских теннисистов в турнире.

«Мы уважаем мнение других. Это очень сложная ситуация. Сейчас мы пытаемся объяснить всем причины, почему мы считаем принятое решение правильным для Уимблдона», — цитирует президента Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иана Хьюитта британское издание Express.

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 27 июня по 10 июля. На прошлой неделе организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса.

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