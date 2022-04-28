Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
Лос-Анджелес
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
Нэшвилл
42
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
Сан-Хосе
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
Калгари
22
Хоккей. НХЛ
02:00
Айлендерс
Вашингтон
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Баффало
50
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Нью-Джерси
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Флорида
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Тампа-Бэй
52
Футбол. Еврокубки
28.04
РБ Лейпциг
Рейнджерс
10
Футбол. Еврокубки
28.04
Вест Хэм Юнайтед
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Еврокубки
28.04
Лестер
Рома
11
Футбол. Еврокубки
28.04
Фейеноорд
Марсель
32
Футбол. Зарубежный
28.04
Манчестер Юнайтед
Челси
11
Хоккей. КХЛ
28.04
ЦСКА
Металлург
21
Все события
Фоторепортажи
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
28 апреля, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила на старте турнира в Мадриде

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом $6,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в 1/32 финала четвертая ракетка планеты уступила в трехсетовом матче представительнице США Аманде Анисимовой (33-й номер мирового рейтинга) — 2:6, 6:3, 4:6. В этой игре Арина Соболенко вновь неудачно подавала, допустив 8 двойных ошибок.

Ранее еще одна белоруска Виктория Азаренко (17) победила в двух партиях швейцарскую теннисистку Викторию Голубич (39) — 7:6 (7:5), 6:3. В 1/16 финала соперницей Виктории Азаренко будет словенка Тамара Зиданшек (24).

Завтра на старте соревнований парного разряда Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса встретятся с американским дуэтом Джессика Пегула / Кори Гауфф. Белорусско-российский тандем Лидия Морозова / Натела Дзаламидзе в 1/16 финала сыграет с австралийско-французской парой Айла Томлянович / Ализе Корне.

Соревнования в испанской столице завершатся 7 мая.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Акула напала на лодку с семьей и попала на видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь