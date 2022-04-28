Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила на старте турнира в Мадриде

Сегодня в 1/32 финала четвертая ракетка планеты уступила в трехсетовом матче представительнице США Аманде Анисимовой (33-й номер мирового рейтинга) — 2:6, 6:3, 4:6. В этой игре Арина Соболенко вновь неудачно подавала, допустив 8 двойных ошибок.

Ранее еще одна белоруска Виктория Азаренко (17) победила в двух партиях швейцарскую теннисистку Викторию Голубич (39) — 7:6 (7:5), 6:3. В 1/16 финала соперницей Виктории Азаренко будет словенка Тамара Зиданшек (24).

Завтра на старте соревнований парного разряда Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса встретятся с американским дуэтом Джессика Пегула / Кори Гауфф. Белорусско-российский тандем Лидия Морозова / Натела Дзаламидзе в 1/16 финала сыграет с австралийско-французской парой Айла Томлянович / Ализе Корне.