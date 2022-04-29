Глава французской федерации подтвердил, что россиянам разрешат сыграть на «Ролан Гаррос»

«Позиция не изменилась. На данный момент мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года, принятую министерствами спорта стран Европейского Союза и других подписавших её стран, в соответствии с которой российские и белорусские спортсмены могут выступать только в нейтральном статусе. Без флага, без гимна. Точка. Остановимся на этом. Такова наша позиция, и мы это приняли», — приводит слова Мореттона Inside the Games, ссылаясь на L'Equipe.