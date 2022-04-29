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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава французской федерации подтвердил, что россиянам разрешат сыграть на «Ролан Гаррос»

Президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон подтвердил, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на «Ролан Гаррос».

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Источник: AP 2022

Ранее сообщалось, что руководство «Ролан Гаррос» игнорирует позицию Уимблдона и намерено допустить россиян и белорусов до турнира.

«Позиция не изменилась. На данный момент мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года, принятую министерствами спорта стран Европейского Союза и других подписавших её стран, в соответствии с которой российские и белорусские спортсмены могут выступать только в нейтральном статусе. Без флага, без гимна. Точка. Остановимся на этом. Такова наша позиция, и мы это приняли», — приводит слова Мореттона Inside the Games, ссылаясь на L'Equipe.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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