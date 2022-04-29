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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-первую ракетку мира приговорили британским судом к 2,5 годам тюрьмы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер приговорен британским судом в 2,5 годам тюрьмы по четырем пунктам обвинения, связанным с его личным банкротством, сообщает агентство Франс Пресс.

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Источник: AP 2022

Беккеру вменяется в вину, что он скрыл 3 миллиона евро в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам.

Беккер, в июне 2017 года признанный банкротом (британские СМИ сообщали, что долг немца составлял 54 миллиона фунтов), предстал перед судом по 19 обвинениям в неразглашении информации о деньгах, собственности и долгах в период с мая по июнь 2017 года.

Экс-теннисист, которому 54 года, не признал вину по всем пунктам, в том числе в том, что скрывал свою долю в AI-компании и не упомянул о банковских счетах в Бельгии и Гернси (Нормандские острова), а также о квартире в Лондоне и еще двух объектах недвижимости в Германии.

С 1985 по 1996 год Беккер в одиночном разряде трижды выигрывал Уимблдон, два раза — Australian Open, а также побеждал на Открытом чемпионате США.

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