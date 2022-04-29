Экс-первую ракетку мира приговорили британским судом к 2,5 годам тюрьмы

Беккеру вменяется в вину, что он скрыл 3 миллиона евро в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам.

Беккер, в июне 2017 года признанный банкротом (британские СМИ сообщали, что долг немца составлял 54 миллиона фунтов), предстал перед судом по 19 обвинениям в неразглашении информации о деньгах, собственности и долгах в период с мая по июнь 2017 года.

Экс-теннисист, которому 54 года, не признал вину по всем пунктам, в том числе в том, что скрывал свою долю в AI-компании и не упомянул о банковских счетах в Бельгии и Гернси (Нормандские острова), а также о квартире в Лондоне и еще двух объектах недвижимости в Германии.