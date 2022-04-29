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29 апреля, источник: БЕЛТА

Соболенко и Бадоса проиграли в 1/16 финала парного разряда турнира в Мадриде

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса не смогли выйти во второй раунд парного разряда турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом $6,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче 1/16 финала белорусско-испанская пара ровно за час уступила американскому дуэту Джессика Пегула / Кори Гауфф — 1:6, 4:6. Завтра белорусская теннисистка Лидия Морозова и представительница России Натела Дзаламидзе встретятся с австралийско-французским тандемом Айла Томлянович / Ализе Корне.

Вчера в 1/32 финала одиночного разряда Арина Соболенко (4-й номер мирового рейтинга) уступила в трехсетовом поединке представительнице США Аманде Анисимовой (33) — 2:6, 6:3, 4:6. Еще одна белоруска Виктория Азаренко (17) победила в двух партиях швейцарскую теннисистку Викторию Голубич (39) — 7:6 (7:5), 6:3. В 1/16 финала соперницей Виктории Азаренко будет словенка Тамара Зиданшек (24).

Соревнования в испанской столице завершатся 7 мая.

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