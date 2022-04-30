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22:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Мадриде стартует грунтовый «мастерс». Чего ждать от россиян?

Все наши сильнейшие игроки, кроме Медведева, сыграют в столице Испании.

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Лучшие теннисисты сразятся в Мадриде за титул короля или королевы местных грунтовых кортов. Madrid Open продлится в течении 13 дней. Матчи основной сетки у женщин стартовали 28 апреля, а финалы в одиночном и парном разрядах намечены на 7 мая. У мужчин основная сетка запускается 1 мая. финальные встречи одиночного и парного разряда ждем 8 мая. В этом году призовой фонд составит 6 575 560 евро. Победитель получает в свою копилку целых 1000 очков. Действующими чемпионами турнира являются Арина Соболенко и Александр Зверев. Ну, а главное — мадридский турнир может существенно повлиять на расклад сил в рейтинге и определить настроение теннисистов как минимум до начала июня.

Элита женского тенниса практически в полном составе

В столице оливок вполне могла собраться вся женская теннисная элита без исключения, но еще до отказа Иги Швентек у турнира случились несколько ранних потерь. Третья ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова с февраля никак не залечит травму локтя, а шестая ракетка мира Анетт Контавейт пропускает турнир в Мадриде по болезни. К списку выбивших по состоянию здоровья также присоединилась и 19-й номер рейтинга WTA Ангелик Кербер. Но остальные 16 теннисисток из топ-20 в строю и готовы бороться за чемпионство.

Бьянка Андрееску | Источник: AFP 2022

Уставшую от побед первую ракетку мира заменила 17-я сеяная Лейла Фернандес. В случае успеха ее ждет непростое испытание — встреча с Петра Квитовой и Жиль Тайхманн. На стадии четвертьфинала возможен матч с Гарбин Мугурусой или Эммой Радукану. А соседняя четверть сетки буквально напичкана звездами женского тенниса. Третья сеяная Мария Саккари на старте сыграла с Мэдисон Киз, лучшей в этой паре оказалась Мария и теперь она встретится с Дарьей Касаткиной.

Вернувшаяся после долгого лечения Анастасия Павлюченкова, к сожалению, не прошла дальше первого раунде, а вместо нее во втором круге Сара Соррибес-Тормо сыграет с Наоми Осакой. В четвертьфинале кто-то из вышеперечисленных теннисисток, вероятно, сойдется с Даниэль Коллинз, Джессикой Пегулой, Бьянкой Андрееску или Камилой Джорджи. В нижней половине рейтинговым фаворитом является вторая ракетка мира Паула Бадоса. В соседней части сетки на путевку в полуфинал претендует Виктория Азаренко, которая с легкостью преодолела первый круг, а так же прошлогодняя чемпионка Мадрида Арина Соболенко.

Сможет ли Рублев поставить на место Алькараса?

В мужской же сетке не все так прозрачно и гладко. Несмотря на то, что мужской теннис считается более предсказуемым, на этом турнире однозначно назвать фаворита затруднительно. В нынешнем сезоне, к сожалению, мы не увидим в Мадриде россиянина Даниила Медведева, который все еще восстанавливается после операции и готовится принять участие в «Ролан Гаррос». Все остальные наши теннисисты в строю, и готовы к борьбе. Но одной потерей Медведева мадридский турнир не ограничился. Еще до старта основной сетки из-за травмы левой ноги снялся с турнира чемпион Индиан-Уэллс Тэйлор Фриц. В сетке его заменит лаки-лузер.

Рафаэль Надаль | Источник: AFP 2022

Действующим чемпионом турнира является Александр Зверев. Удастся ли ему сохранить титул победителя или его сместит восходящая звезда Карлос Алькарас? А может быть после победы в Белграде Андрей Рублев выиграет и этот турнир? Или же Рафаэль Надаль, восстановившийся после стрессового перелома ребра, решит тряхнуть стариной и покажет, что у него еще есть порох в пороховницах? В любом случае, кто бы то ни был, ему придется очень постараться, чтобы удостоится звания короля грунтовых кортов.

В верхней четверти сетки главным фаворитом является первая ракетка Новак Джокович. Во втором круге не исключено, что ему придется сразится с французом Гаэль Монфисом, а в четвертьфинале — с Энди Марреем. В соседней части сетки среди всех можно выделить Алехандро Давидовича-Фокина, который на турнире в Монте-Карло обыграл в трех сетах Джоковича. Однако, ему может составить серьезную конкуренцию Каспер Рууд — норвежец уже ожидает своего соперника во втором круге. Если опустить взгляд ниже по сетке, сразу бросается в глаза фамилия Надаль. Из года в год он доказывает всем, что является крутейшим грунтовиком в истории.

За путевку в четверть финал также поборется российский теннисист Аслан Карацев, и кто знает, может быть, именно он будет тем, кто остановит Надаля. Одним из самых напряженных матчей второго круга станет противостояние молодого теннисиста из Испании Карлоса Алькараса и опытного итальянца Фабио Фоньини. Так же, хочу отметить, что Диего Шварцман остается одним из самых лучших теннисистов на грунтовом покрытии. Карену Хачанову предстоит сразиться с Люкой Пуем — в случае победы, он встретится со Стефаносом Циципасом. Хачанов в последнее время чаще огорчает, чем радует. Но любой кризис должен когда-то закончится.

Александра Ланцетова

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