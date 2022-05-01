«Это очень несправедливо». Надаль выступил против бана российских теннисистов на Уимблдоне

«Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. Они не виноваты в происходящем. Мне жаль их. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе. Сейчас посмотрим, что будет дальше, примут ли игроки какое-то решение. Когда власти накладывают ограничения, всем очевидно, что им нужно следовать. Но тут власти просто дали рекомендацию, а Уимблдон пошёл на радикальные меры. Хотя власти никого не принуждали так делать.



Понятно, что турниры “Большого шлема” не входят в ATP. Но в то же время ATP разыгрывает больше всех очков. Хотя “Шлемы” — самые важные турниры, там разыгрывается 2000 очков, нам нужно там играть. Посмотрим, что мы будем делать. Это очень сложная ситуация. И, конечно, теннис сейчас вообще не главное, учитывая серьёзность всей ситуации на Украине», — сказал Надаль на пресс-конференции «Мастерса» в Мадриде.