Новак Джокович эмоционально высказался о тюремном сроке Бориса Беккера

«Я просто убит горем из-за этой новости. Он мой друг, давний друг, тренер в течение трёх-четырёх лет, человек, которого я считаю своим близким по жизни, он внёс большой вклад в мой успех, в мою карьеру. Это просто разбило мне сердце. Я не собираюсь вдаваться в детали судейского вердикта, потому что я не в состоянии это сделать, но знайте — мне как его другу очень его жаль. Это всё, что я могу сказать, и это не так уж много.



Я только надеюсь, что ему удастся, если можно так сказать, “нормально” пережить этот период в тюрьме. Чтобы, когда он выйдет, он смог возобновить свою жизнь, потому что она обязательно изменится. Как у всех, кто попадает в тюрьму, тем более на такой длительный срок. Я не знаю, чем это для него обернётся. Я молюсь за него. Надеюсь, что у него всё будет хорошо с точки зрения здоровья и, в частности, психического состояния», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Мадриде (Испания).