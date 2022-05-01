Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Виннипег
Сиэтл
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Интер
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
17:15
Гранада
Сельта
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Уфа
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Клермон Фут
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Анже
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Метц
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Челси
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Торино
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
14:00
Труа
Лилль
30
Футбол. Зарубежный
13:30
Ювентус
Венеция
21
Все события
Фоторепортажи
12Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович эмоционально высказался о тюремном сроке Бориса Беккера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на решение британского суда приговорить к 2,5 года тюрьмы за сокрытие денежных активов шестикратного чемпиона «Шлемов» немца Бориса Беккера.

Наверх
Источник: Reuters

«Я просто убит горем из-за этой новости. Он мой друг, давний друг, тренер в течение трёх-четырёх лет, человек, которого я считаю своим близким по жизни, он внёс большой вклад в мой успех, в мою карьеру. Это просто разбило мне сердце. Я не собираюсь вдаваться в детали судейского вердикта, потому что я не в состоянии это сделать, но знайте — мне как его другу очень его жаль. Это всё, что я могу сказать, и это не так уж много.

Я только надеюсь, что ему удастся, если можно так сказать, “нормально” пережить этот период в тюрьме. Чтобы, когда он выйдет, он смог возобновить свою жизнь, потому что она обязательно изменится. Как у всех, кто попадает в тюрьму, тем более на такой длительный срок. Я не знаю, чем это для него обернётся. Я молюсь за него. Надеюсь, что у него всё будет хорошо с точки зрения здоровья и, в частности, психического состояния», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Мадриде (Испания).

 Медведева, Туктамышева, Семенович и другие фигуристки с откровенными фото
«Вратаря — в тюрьму!» В Америке кипят страсти после травмы Овечкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь