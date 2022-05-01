Наоми Осака крупно проиграла 47-й ракетке мира во втором круге турнира в Мадриде

В матче второго раунда Осака (WC) уступила 47-й ракетке мира из Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 3:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 29 минут. Осака шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету её соперницы — один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.