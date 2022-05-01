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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Наоми Осака крупно проиграла 47-й ракетке мира во втором круге турнира в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира японка Наоми Осака не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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Источник: Reuters

В матче второго раунда Осака (WC) уступила 47-й ракетке мира из Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 3:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 29 минут. Осака шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету её соперницы — один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За место в четвертьфинале Соррибес-Тормо сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, ранее обыгравшей четвёртую сеяную Марию Саккари из Греции.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом круге.

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