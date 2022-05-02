Надаль, Джокович и даже Маррей против решения «Уимблдона», который забанил русских. До старта 2,5 месяца

До старта «Уимблдона» еще 2,5 месяца, а британский мэйджор уже объявил о том, что россияне и белорусы на нем не сыграют. Решение организаторов вызвало огромную бурю критики — как со стороны звезд, так и со стороны федераций.

ATP

— Мы считаем, что сегодняшнее решение «Уимблдона» и LTA (Ассоциации лаун-тенниса), которое было принято в одностороннем порядке, об отстранении игроков из России и Белоруссии от всех британских травяных турниров в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры. Дискриминация по национальному признаку является прямым нарушением нашего соглашения с «Уимблдоном», в котором говорится, что участие игроков в турнирах основывается исключительно на рейтинге ATP. Любые действия в ответ на это решение будет оцениваться дополнительно.

WTA

— Решения «Уимблдона» и LTA являются нарушением правил как турниров «Большого шлема», так и правил WTA. Мы официально обозначили нашу позицию, оставив за собой право наложения соответствующих санкций, которые могут включать (среди прочего) снятие очков, присуждаемых на Уимблдоне, штрафы или приостановку членства LTA в WTA.

Новак Джокович

— Я не могу поддержать решение Уимблдона, считаю это безумием. Игроки, теннисисты, спортсмены не имеют никакого отношения к политике. Когда политика вмешивается в спорт, результат всегда отрицательный.

Рафаэль Надаль

— Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. В том плане, что они не виноваты в происходящем. Мне очень жаль. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе. Посмотрим, что будет дальше. Когда власти накладывают ограничения, все очевидно, им нужно следовать. Но тут власти просто дали рекомендацию, и «Уимблдон» пошел на крайний шаг. Хотя власти их к этому не принуждали.

Мартина Навратилова

— Такое исключение не по вине этих игроков — это не выход… Я думаю, что это неправильное решение. Теннис — такой демократичный вид спорта. Тяжело, когда ты видишь, как политика разрушает его.

Билли Джин Кинг

— Один из руководящих принципов основания WTA заключался в том, что любая девочка в мире, если она хорошо играет, сможет участвовать в соревнованиях. Я поддерживала этот принцип в 1973 году и поддерживаю его сегодня. Я не могу поддержать отстранение отдельных спортсменов от участия в каком-либо турнире просто из-за их национальности. Теннис сильнее, когда мы вместе.

Энди Маррей

— Считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими игроками и с некоторыми украинскими. Мне очень жаль игроков, которым не разрешают играть, и я понимаю, что это покажется им несправедливым. Но я также знаю некоторых людей, которые работают на «Уимблдоне», и также знаю, в какой сложной ситуации они оказались. Не согласен, когда говорят: «Ну, “Уимблдон” заботится только о себе, ему нет дела до игроков». Организаторы заботятся об игроках, и я не думаю, что критика в их адрес справедлива. Так что это очень, очень сложно. Я сочувствую Уимблдону, сочувствую игрокам и всем, на кого это повлияло. Мне просто трудно об этом говорить. Я не поддерживаю бан игроков.

Несмотря на реакцию ассоциаций и звезд, организаторы «Уимблдона» еще раз подчеркнули уверенность в правильности своего решения.

— После тщательного рассмотрения множества факторов мы пришли к двум твердым выводам, которые легли в основу нашего решения. Во-первых, даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, мы рисковали использовать их успех или участие в Уимблдоне в интересах российской пропаганды, чего мы не могли принять. Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы никакие наши действия не подвергали риску безопасность или благополучие игроков или их семей.