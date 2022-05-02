Первая ракетка мира Джокович может выступить на Открытом чемпионате Москвы
С первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем ведутся переговоры о его возможном участии в Открытом чемпионате Москвы.
С первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем ведутся переговоры о его возможном участии в Открытом чемпионате Москвы.
Об этом сообщил член правления Федерации тенниса России и Москвы Владимир Камельзон.
«Сейчас мы работаем над Открытым чемпионатом Москвы. Возможно, назовем его Кубком Мэра, еще не решили. Пригласим игроков из Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, других стран. Ведем переговоры с Новаком Джоковичем», — цитирует Камельзона РИА «Новости».
Камельзон отметил, что даты проведения турнира согласовываются: «турнир пройдет летом, а сроки постараемся подобрать так, чтобы они были всем максимально удобны».