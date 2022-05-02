Первая ракетка мира Джокович может выступить на Открытом чемпионате Москвы

Об этом сообщил член правления Федерации тенниса России и Москвы Владимир Камельзон.

«Сейчас мы работаем над Открытым чемпионатом Москвы. Возможно, назовем его Кубком Мэра, еще не решили. Пригласим игроков из Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, других стран. Ведем переговоры с Новаком Джоковичем», — цитирует Камельзона РИА «Новости».