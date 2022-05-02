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15:16 (мск), источник: Московский комсомолец

Первая ракетка мира Джокович может выступить на Открытом чемпионате Москвы

С первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем ведутся переговоры о его возможном участии в Открытом чемпионате Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил член правления Федерации тенниса России и Москвы Владимир Камельзон.

«Сейчас мы работаем над Открытым чемпионатом Москвы. Возможно, назовем его Кубком Мэра, еще не решили. Пригласим игроков из Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, других стран. Ведем переговоры с Новаком Джоковичем», — цитирует Камельзона РИА «Новости».

Камельзон отметил, что даты проведения турнира согласовываются: «турнир пройдет летом, а сроки постараемся подобрать так, чтобы они были всем максимально удобны».

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