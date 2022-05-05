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5 мая, источник: Прессбол

Первой ракетке Беларуси Арине Соболенко — 24

5 мая 24 года исполнилось первой ракетке Беларуси теннисистке Арине Соболенко. Спортсменка опубликовала в Инстаграме фото в вечернем платье.

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Источник: Reuters

«Happy birthday to me. Проверку почти все прошли — можно выставлять, что у меня день рождения», — написала Соболенко.

Среди достижений Соболенко — полуфиналы двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и победы в двух турнирах Большого шлема в парном разряде. Арина Соболенко прибыла в Рим и начала подготовку к турниру, куда власти Италии не хотели пускать белорусов и россиян.

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