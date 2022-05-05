Александрова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде, уступив Жабер

В полуфинале Александрова, начавшая соревнования с квалификации, уступила восьмой сеяной, представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась ровно один час.

Александрова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. Жабер подала пять эйсов, один раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.