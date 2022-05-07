ITF приостановила членство Федерации тенниса России

В начале марта ITF приостановила членство ФТР и Федерации тенниса Белоруссии и отменила все турниры в этих странах под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские и белорусские могут выступать на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а также турнирах Большого шлема только в качестве нейтральных спортсменов. Также ATP и WTA отменили Кубок Кремля, который должен был пройти в октябре в Москве.