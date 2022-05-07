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00:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ITF приостановила членство Федерации тенниса России

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР), сообщил РИА Новости президент ФТР Шамиль Тарпищев.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу прошла внеочередная конференция ITF.

«Официально приостановлена деятельность Федерации тенниса России. Решение принято общим голосованием. Это ожидаемо. Приостановят членство нас и белорусов. Это был решенный вопрос по сути», — сказал Тарпищев.

В начале марта ITF приостановила членство ФТР и Федерации тенниса Белоруссии и отменила все турниры в этих странах под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские и белорусские могут выступать на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а также турнирах Большого шлема только в качестве нейтральных спортсменов. Также ATP и WTA отменили Кубок Кремля, который должен был пройти в октябре в Москве.

В конце апреля организаторы Уимблдонского турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в розыгрыше в нынешнем сезоне из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.

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