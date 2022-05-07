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21:46 (мск), источник: ТАСС

Алькарас вслед за Надалем обыграл Джоковича и вышел в финал теннисного турнира в Мадриде

ТАСС, 7 мая. Испанец Карлос Алькарас обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде. Встреча прошла в субботу.

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Источник: AFP 2022

Игра завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу 19-летнего Алькараса, посеянного на турнире под седьмым номером. Джокович имел первый номер посева.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (4-й сеяный) и представителем Германии Александром Зверевым (2). В четвертьфинале испанец обыграл своего соотечественника Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3), занимающего четвертое место в мировом рейтинге.

Алькарасу 19 лет, он занимает девятое место в рейтинге ATP. На его счету четыре титула под эгидой организации. В 2021 году он дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Джоковичу 34 года, он возглавляет рейтинг ATP, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема: девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США, два раза — Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Турнир в Мадриде относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования с призовым фондом более €6,7 млн завершатся 8 мая. Действующим победителем турнира является Зверев.

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