Карацев встретится с Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Риме

Встреча продолжалась два часа 37 минут. Карацев совершил три подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-поинта из десяти. На счету Харриса десять эйсов, одна ошибка на подаче и два реализованных брейка из трех. Благодаря успеху в матче с Харрисом Карацев прервал серию из четырех поражений на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В рейтинге ATP Карацев занимает 34-е место, его соперник Харрис — 38-й. Лидерство в мировом рейтинге удерживает Джокович — ближайший соперник Карацева.

Cерб и россиянин дважды встречались в 2021 г. В полуфинале Australian Open Джокович выиграл со счетом 6:3, 6:4, 6:2 и в итоге стал победителем турнира. Для Карацева это был дебют на турнирах Большого шлема. На Открытом чемпионате Сербии россиянин взял реванш, обыграв своего соперника также на стадии полуфинала (7:5, 4:6, 6:4). В решающем матче Карацев уступил итальянцу Маттео Береттини.