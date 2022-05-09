Путинцева выиграла третий матч подряд на крупном турнире в Риме
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA 1000 Internazionali BNL d'Italia, который проходит в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA 1000 Internazionali BNL d'Italia, который проходит в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге Путинцева встретилась с Каей Юван из Словении и обыграла ее в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 7:5.
Стоит отметить, что 27-летняя Путинцева является 40-й ракеткой мира, а 21-летняя Кая занимает 85 место в рейтинге WTA. В личном противостоянии счет стал 2:0 в пользу казахстанки.
Следующей соперницей казахстанки будет десятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса из Испании. Этот матч пройдет 11 мая.
Напомним, для Путинцевой это был уже третий матч на турнире. Казахстанская теннисистка стартовала с квалификации, где сначала обыграла австралийку Сторм Сандерс со счетом 6:1, 6:1, а затем хорватку Аню Конюх — 4:6, 6:2, 6:2.