Путинцева выиграла третий матч подряд на крупном турнире в Риме

В первом круге Путинцева встретилась с Каей Юван из Словении и обыграла ее в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 7:5.

Стоит отметить, что 27-летняя Путинцева является 40-й ракеткой мира, а 21-летняя Кая занимает 85 место в рейтинге WTA. В личном противостоянии счет стал 2:0 в пользу казахстанки.

Следующей соперницей казахстанки будет десятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса из Испании. Этот матч пройдет 11 мая.