Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Флорида
Вашингтон
01
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
Питтсбург
22
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
КАМАЗ
10
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
Даллас
Футбол. Зарубежный
11.05
Эльче
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
11.05
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
15
Футбол. Зарубежный
11.05
Нант
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
11.05
Лестер
Норвич
30
Футбол. Зарубежный
11.05
Уотфорд
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
11.05
Лидс
Челси
03
Футбол. Зарубежный
11.05
Севилья
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
11.05
Ницца
Сент-Этьен
42
Футбол. Зарубежный
11.05
Алавес
Эспаньол
21
Футбол. Зарубежный
11.05
Осасуна
Хетафе
11
Футбол. Кубок России
11.05
Спартак
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
11.05
Металлург Лп
Торпедо
13
Все события
Фоторепортажи
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
11 мая, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко победила в 1/16 теннисного турнира в Риме

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Сегодня белоруска обыграла колумбийскую теннисистку Осорио Серрано (58) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В матче за попадание в четвертьфинал Виктория Азаренко сыграет с победительницей встречи между лидером мирового рейтинга полькой Игой Свентек и румынкой Еленой-Габриэлой Рузе (57). В своем стартовом матче Азаренко разгромила представительницу Швейцарии Викторию Голубич (56) — 6:3, 6:0.

Ранее лучшая белорусская теннисистка восьмая ракетка планеты Арина Соболенко разгромила китаянку Чжан Шуай (42) — 6:2, 6:0. В ⅛ финала соперницей Соболенко будет победительница матча между американкой Джессикой Пегулой (11) и украинкой Ангелиной Калининой (36).

Вечером еще одна белоруска Александра Саснович (50) сыграет с третьей ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой. В 1/32 финала Саснович переиграла в трехсетовом поединке россиянку Веронику Кудерметову (28) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Турнир на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершится 15 мая.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Вандализм или искусство? В сети показали работы на грани фола - забавные фо
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь