Виктория Азаренко победила в 1/16 теннисного турнира в Риме

Сегодня белоруска обыграла колумбийскую теннисистку Осорио Серрано (58) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В матче за попадание в четвертьфинал Виктория Азаренко сыграет с победительницей встречи между лидером мирового рейтинга полькой Игой Свентек и румынкой Еленой-Габриэлой Рузе (57). В своем стартовом матче Азаренко разгромила представительницу Швейцарии Викторию Голубич (56) — 6:3, 6:0.

Ранее лучшая белорусская теннисистка восьмая ракетка планеты Арина Соболенко разгромила китаянку Чжан Шуай (42) — 6:2, 6:0. В ⅛ финала соперницей Соболенко будет победительница матча между американкой Джессикой Пегулой (11) и украинкой Ангелиной Калининой (36).

Вечером еще одна белоруска Александра Саснович (50) сыграет с третьей ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой. В 1/32 финала Саснович переиграла в трехсетовом поединке россиянку Веронику Кудерметову (28) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.